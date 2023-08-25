«Счастливый человек не будет писать комментарий. Им просто не хватает любви». Хореограф группы Москвиной — о хейтерах и смене гражданства

Интервью с молодым постановщиком Николаем Морошкиным.

Дискуссия вокруг социальных лифтов и качества их работы — возможно, ключевая в российской действительности. Фигурное катание прекрасно ее отражает в миниатюре. Молодым тренерам тяжело пробиваться наверх — либо ты обладаешь именем, как Плющенко, либо в тебя должен поверить могущественный предшественник, как-то Тутберидзе, Мишин, Москвина или кто-то еще.

Конечно, есть положительные примеры. В хореографии все еще консервативнее. Она ограничивалась долгое время фамилиями Авербух, Жулин, Глейхенгауз. А ведь эта роль для зрителя даже значимее, чем тренерская. Именно постановщик определяет образ, с которым будет ассоциироваться спортсмен: ангелочек или бунтарь, классик или авангардист и так далее.

Сейчас в России растет новое поколение людей, которые ставят программы. Это и уже человек со статусом Никита Михайлов, и более молодые Артем Федорченко, Бетина Попова, Анастасия Скопцова. В группе Тамары Москвиной все громче о себе заявляет 29-летний Николай Морошкин, бывший танцор и победитель финала Кубка России.

«СЭ» поговорил с молодым хореографом, чьи программы под Rammstein и гимн Европы («Ода к радости») могут стать самыми прорывными в этом сезоне. Поговорили не только о хореографии, но и о зацикленности спортсменов на фигурном катании, Тольятти 90-х и справедливости побед Дэвис/Смолкина.

В детстве доходило до скорой помощи

— Николай, можно начну с такого: как человек, родившийся в начале 90-х в суровом Тольятти, где были футбол, хоккей, спидвей, пошел в фигурное катание?

— Благодаря моим родителям в школьные годы я был сконцентрирован на всестороннем развитии: занимался бегом на лыжах, посещал занятия в музыкальной школе и заодно пробовал себя в фигурном катании. Дворовая жизнь вообще прошла мимо меня.

А в фигурном катании оказался по рекомендации детского врача-педиатра. Очень часто простужался, но чаще всего болел ангиной. Иногда даже доходило до скорой помощи. На вопрос родителей «что с ним делать?» врач порекомендовал обратить внимание на занятия фигурным катанием.

— А ангина лечится фигурным катанием?

— Не только им. В зимнее время года мы с отцом каждые выходные отправлялись в лес кататься на лыжах. Однажды в соревнованиях участвовал, очень понравилось, правда, было очень холодно, -10. Такие виды спорта, как фигурное катание, лыжи, способствуют улучшению иммунитета. На чистом морозном воздухе занятия спортом улучшают кровообращение, оказывают закаливающий эффект, да просто бодрости придают.

— У тех, кто занимается спортом, действительно нет детства?

— С этим я не согласен. Хорошее детство — это как раз когда ты пытаешься везде что-то полезное ухватить. Ты легче обучаешься, у тебя еще есть куча энергии и нет страхов. Хорошее детство — то, в котором есть максимально всестороннее развитие.

Были ситуации, в которых мама предлагала бросить спорт — тренировки начали забирать очень много времени. В моей семье ставки на олимпийские медали никогда не делались, давления на меня никакого не оказывалось. Единственное условие было, чтобы я всегда старался тренироваться на максимум своих возможностей. А если не получится, то лучше всего вовремя уйти из спортивной сферы и посвятить себя обучению в хорошем вузе.

— Слушай, ну получается, они неправы? Ты же реализовался в спорте.

— Да не сказал бы. Это случайность. Я один из большого количества детей, кто занимался фигурным катанием в Тольятти в мое время, и раньше, и после. Тут хочу сказать большое спасибо Олегу Ивановичу Судакову за то, что он поверил в меня и пригласил к себе в группу танцев на льду. Ну и спасибо моим любимым родителям, конечно, что поддерживали меня во всем и всегда.

Я ведь в 11 лет решил закончить со спортом. Прыжки у меня не получались от слова «совсем» — из-за плохого вестибулярного аппарата не чувствовал себя в пространстве во время их исполнения. Да и во вращениях тоже. До сих пор во время исполнения твизлов голова кружится. Если бы не Олег Иванович, то ни о какой «реализации» в фигурном катании речи бы не шло.

Николай Морошкин выступает в паре с Евгенией Косыгиной. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Щербакова, может, и выиграла Олимпиаду благодаря разностороннему развитию

— Я поупираю на Тольятти и нулевые. Вы же наверняка с хоккеистами пересекались — неужели не было предъяв или шуток про танцы, костюмы со стразами и тому подобного?

— На удивление, у нас был каток под фигурное катание, даже сейчас такое нечасто встретишь. Секций хоккея было меньше. Для хоккеистов у нас есть Автозаводский район, где тренируется в том числе «Лада». Так что не пересекались.

Насчет издевок — может, это и было, но я был настолько сфокусирован на своем деле, которое мне нравилось, что мне было неважно, что обо мне думают, если это не конструктивные замечания. И это качество, кстати, нужно многим нашим спортсменам, если мы говорим о нынешних реалиях.

— Для меня тоже непонятно, почему фигуристы так ранимо реагируют на то, что написал зритель в комментарии.

— Спортсмены чувствительные люди, в особенности те, кого можно считать талантливыми. Они делают на спорт ставку всей своей жизни в текущий ее момент. Хотят быть самыми лучшими и любимыми, можно сказать. Конечно, им неприятно узнавать про себя разного рода гадости из комментариев в интернете.

Со своими спортсменами мы стараемся общаться на подобного рода темы. Стараемся им объяснить, что мир намного разнообразнее, чем «котел», в котором мы варимся. И я рад, что наши молодые ребята увлекаются интересными вещами. Спортсменам, с которыми работаю, всегда говорю: «Закончили тренировку чуть раньше — бегите отсюда, нечего здесь сидеть. Займитесь своими увлечениями или просто погуляйте с друзьями». Я за то, что нельзя жить одним лишь фигурным катанием.

— Могу ошибаться, но в группе Тутберидзе, по отзывам, все построено на огромном объеме работы — и окупается.

— Но Анна Щербакова очень умная, интеллигентная и разносторонняя девушка. Может, благодаря этому она Олимпиаду и выиграла. Потому что ставка была не только на фигурное катание, а на всестороннее развитие; потому что спорт был частью, а не всей жизнью. Это только мое предположение и видение, никому его не навязываю.

Я восхищаюсь такими людьми, как Петр Гуменник и Евгений Семененко. Ребята показывают на своем примере, как можно совмещать карьеру в спорте высших достижений и обучение в престижном вузе. Это просто два ярких примера в нынешнем фигурном катании, которые пришли мне в голову прямо сейчас. У нас очень интересное поколение умных фигуристов.

— Возможно, когда-нибудь мы придем к западной модели.

— Да, где фигурное катание — хобби и за счет него дают дополнительные баллы в университете, в котором ты учишься. Там тоже зарабатывают имя в фигурном катании. Но образование и спорт ближе друг к другу, чем мы думаем. Нельзя делать ставку только на спорт, это гиблое дело.

— Ну у нас исторически другая система, ты должен государству, потому что оно на тебя тратит. А потом, если захотел сменить гражданство — будь добр, верни.

— Спортсмен, у которого относительно недолгая жизнь в своем ремесле, хочет добиться успеха именно на Олимпиаде, как на высшей ступени своего спортивного пути. Это естественно. Кто-то хочет кататься только за Россию, а кто-то ищет другие варианты. Это их право. Я бы не советовал думать за всех.

— «Гран-при России» не может быть заменой международным стартам?

— «Гран-при России» — прекрасно созданная альтернатива международным соревнованиям, и спасибо за это нашей федерации. Но все прекрасно понимают, что победитель финала «Гран-при России» и победитель чемпионата мира — это абсолютно несравнимые спортивные достижения.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для меня сейчас мужское катание интереснее женского

— Переход Бойковой/Козловского — главное событие межсезонья после смены гражданства Дэвис и Смолкиным. Можно твою версию произошедшего?

— В прошлом сезоне я ставил для Саши с Димой обе программы и благодарен им за доверие. У нас любят имена, чтобы программы для спортсменов первого звена ставили только заслуженные постановщики. Они мне, неопытному хореографу, доверили основную работу, были уверены во мне. Знали, что я могу сделать хороший продукт. И мне кажется, мы проделали с ними качественную работу.

Уход любого спортсмена в другую группу — это жизненный момент. Не надо считать их своей собственностью. Это не так. Тренеры ведь тоже растут вместе со своими воспитанниками. Это взаимная выгода. Переживаю ли я из-за их ухода? Да. Но стоит ли говорить что-то плохое? Нет. Каждый спортсмен в конце сезона имеет право подойти к своему тренеру и сказать: мне хочется нового. Не люблю читать заголовки, когда друг друга поливают грязью.

Они все сделали корректно. Подошли по очереди ко всем тренерам, всех поблагодарили за хорошую работу. Я им желаю только успехов в их работе с новыми тренерами.

— Второго места за Мишиной с Галлямовым.

— Нет, нет, так неправильно говорить. Я такого не говорил. (Смеется.)

— Ирония, конечно.

— Как сказал в своем интервью Алексей Горшков: «Нам нужна здоровая конкуренция». Без нее не будет совершенствования. Надеюсь, что в парном катании будут добавлять элементы невероятной сложности и качество их исполнения будет на высоком уровне. Со своей стороны — постановщика — буду стараться задавать новые тренды и этим продвигать фигурное катание дальше. Примером такой попытки может служить короткая программа Мишиной с Галлямовым «Ода к радости» и Петра Гуменника Sonne.

— Я тупой, не понимаю в хореографии. В чем новизна?

— Новизна в поиске новых телесных форм. Стараться донести до зрителя идею через движения. В этом нам очень сильно помогают Ксения Михеева и Валерия Чистякова. Мне нравится, что они делают. Как зрителя меня безумно радует что-то экспериментальное, что-то нестандартное, то, что ты никогда не видел. Для меня сейчас мужское одиночное интереснее — и сложнее женского. Абсолютно разные подходы к построению программ, к выбору музыки. Тот стиль, в котором в прошлом году вышел Евгений Семененко, — кей-поп — или произвольная программа Андрея Мозалева, короткая программа Дмитрия Алиева. В нынешнем году две очень интересные программы получились у Петра Гуменника.

— Почему тогда смотрят женщин? Мы все осуждаем хейт, но разве не из-за срачей?

— Девочки — это символ всего фигурного катания в мире. Они чаще им занимаются, для них пример — Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Валиева. По поводу хейта — очень грустная ситуация. На спортсменов это не действует хорошо. Мне больно, когда про них пишут гадости. Это не действует во благо спорта. Кто-то вынужден удалить свой аккаунт из социальных сетей или просто не заходить в них, кто-то будет связываться с психологом вместо того, чтобы сконцентрировать свое внимание на основной спортивной деятельности. К чему вся эта ненужная ненависть?

— А как ее убрать? Привлекать за комментарии?

— Нет, дела за комментарии, наверное, тоже ненормально. Я бы просто посоветовал всем стать чуточку добрее.

— Мое скромное мнение — фигурное катание как бесконтактный вид спорта нуждается в дополнительном столкновении. Отсюда и эти разборки. Прыжковый турнир своим успехом это показал.

— Прыжковый турнир — это крутое событие. Я смотрел его с трибуны, зрители были в восторге. Просто у нас в отличие от других видов спорта есть возможность уходить в творчество, использовать разные образы, делать театральные или концептуально-идейные постановки. Спортсмены хотят быть самобытными. И не хотелось бы, чтобы у них опускались руки от нелестных отзывов в свой адрес.

— Да основное число людей адекватны, просто хейтеры самые громкие.

— Согласен. Счастливый человек не будет писать наполненный гневом комментарий. Он может поставить лайк или пройти мимо. Думаю, что этому небольшому числу людей просто не хватает любви.

— У нас у всех есть комплексы.

— Это сто процентов.

Фото из соцсетей Николая Морошкина

Дэвис и Смолкин по делу поехали на Олимпиаду

— Что бы ты изменил в фигурном катании с точки зрения правил?

— Удлинил бы короткую программу. Времени не хватает для реализации замысла. Хочешь все успеть, а у тебя там элемент, здесь элемент. Прибегаешь к концу программы, а на концовку времени не осталось, остается просто встать в красивую позу. А в произвольной убрал бы один элемент в пользу хореографического движения.

— Если говорить про твой вид, танцы, то они проседают. Потому что непонятны?

— Ну для меня они понятны. Для ценителей красивой картинки танцы на льду всегда будут отрадой для глаз, что ли. Катание в близких позициях, невероятная хореография, сумасшедшая скорость, интересные поддержки — вот в чем красота танцев на льду. Возможно, нет такого вау-эффекта, как в одиночном или в парном катании, ведь нет прыжков и нет серьезных рисков.

— Дэвис/Смолкин — это вау-эффект?

— Конечно. Благодаря Игорю Шпильбанду. Прекрасно составленные программы, высокого уровня элементы, все четко и музыкально.

— То есть блата не было?

— Смотрел воочию тот предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге. Если не брать во внимание лидеров, то были еще три прекрасные пары. Мне очень понравились Морозов/Багин, я всегда остаюсь в восторге от работы Николая Морозова. Две их программы были очень стильными. Худайбердиева/Базин — великолепная произвольная программа с точки зрения идеи и музыкального сопровождения. Дэвис/Смолкин были для меня самыми конкретными. Очень чистое исполнение всех элементов, которые были очень музыкальны. Четкое и понятное взаимодействие между партнером и партнершей. Все пары Игоря Шпильбанда выделялись тем, что партнеры ведут партнершу в танце. И Глеб Смолкин очень в этом хорош.

— И они по делу поехали на Олимпиаду?

— Да. На 100%, это не обсуждается.

— Сложно спорить о танцах с танцором, но приведу популярный аргумент — мол, Глеб ее постоянно «возил».

— Партнер в танцах всегда сильнее. Давайте скажем, что это тренерский талант Шпильбанда — выделять партнеров. В танцах на льду сильный партнер — сильная пара. Никита Кацалапов, Скотт Моир, Чарли Уайт, и еще много таких примеров.

— Если говорить об оценках на том чемпионате — есть же ощущение, что часто ставят за рейтинг. Мне кажется, этим фигурное катание лишается интриги. «Факел» может обыграть «Зенит» в футболе, Яметова Валиеву — никогда.

— Шанс выиграть есть всегда, похожие случаи происходили. Те, кто видел катание Валиевой вживую, могут согласиться с тем, что ее и правда нереально сложно обыграть. Скорее всего, Камила самая сильная фигуристка в истории. «Зениту» же тоже очень сложно будет обыграть «Манчестер Сити». Разве что у «Сити» удалят восемь футболистов и останутся только Де Брейне, Холланн и вратарь.

— Трагично, что при этом Камила может так и не выиграть Олимпиаду.

— Может. Она может выиграть первую же Олимпиаду, на которую допустят российских спортсменов.