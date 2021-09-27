Юная звезда академии Плющенко Жилина получила серьезную травму. Как быстро придет в себя и при чем тут Тутберидзе?

Четверные прыжки в сверхраннем возрасте не даются просто так.

Накануне стало известно о проблемах со здоровьем у спортсменки академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной. Она точно пропускает следующий этап юниорской серии «Гран-при» и с огромной долей вероятности — финал серии. В ряде СМИ писали о возможном переломе, однако эту информацию опроверг тренер фигуристки Евгений Плющенко. По его словам, речь идет только о повреждении связок. Более того, Жилина даже не прекращает тренировочный процесс и продолжает готовиться к будущим стартам. Так стоит ли переживать за юное дарование, и как повлияли на ее состояние эксперименты по обучению квадам с 10 лет?

Травма оказалась не такой тяжелой, как заявляли изначально

Первым о возможной травме сообщил источник «Матч ТВ». По данным издания, Жилина пропустит два-три месяца последующих соревнований. Правда, новость о переломе сразу же показалась не совсем правдоподобной, поскольку вечером Вероника засветилась в инстаграме Евгения Плющенко. Пока олимпийский чемпион снимал подвиги своего сына Александра, маленькая Вероника на заднем фоне каталась на одной ноге. На второй был кроссовок. Тогда и появилась версия телеграм-канала «Лапидарность», согласно которой у Жилиной надрыв связок голеностопа, а не перелом. Эту информацию и подтвердил сам Плющенко, попутно обвинив в лицемерии всех представителей СМИ. «Очередной вброс журналистов ради красивых заголовков и сенсаций! А эти вбросы читают поклонники и любители фигурного катания и адекватные журналисты, которые иногда думают, что профессия журналист — это всё-таки профессия и как минимум расследование и уточнение данных!» — эмоционально написал он в своем личном инстаграме.

По словам Евгения, Вероника получила травму во время занятий в зале. У нее повреждение связок в области голеностопного сустава, которое позволяет даже в облегченном формате продолжить тренировки. «Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника — очень сильная девочка! Более чем уверен, что вы её ещё увидите на соревновательных стартах в этом году!» — уточнил Плющенко. И все-таки желание увидеть Жилину на соревнованиях уже в этом году — скорее попытка выдать желаемое за действительное. Финал «Гран-при» Вероника пропускает практически стопроцентно (ISU, судя по всему, будет отбирать участников по лучшей сумме). А рисковать рецидивом ради внутреннего турнира уровня Кубка Москвы вряд ли стоит. Поэтому наиболее вероятно полноценное возвращение Вероники в строй ко второй половине зимы — к первенству России среди юниоров. Оно пройдет на этот раз в Саранске с 1 по 5 февраля. Еще один важный турнир, где Жилиной было бы неплохо показаться, — финал Кубка России.

Жилина раньше всех в мире выучила четверные и тройной аксель

Вероника пропустит квалификационные этапы, но волевым решением Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может и должна допустить девушку. Ведь она одна из самых талантливых и одаренных наших фигуристок следующего поколения. Жилина — едва ли не самая молодая в мире спортсменка, кто изучил как четверной прыжок, так и тройной аксель. Первые элементы ультра-си она стала исполнять, едва ей исполнилось 11 лет. Над четверными с Вероникой стали работать сразу после перехода в команду Этери Тутберидзе из «Москвича». Причем отправилась она в «Самбо-70» из Текстильщиков вместе с тренером Сергеем Розановым. По сути, именно Розанов и сделал Жилину такой, какой мы ее и знаем. Фактор влияния Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза неоспоримы, но в то же время и в «Хрустальном» большую часть времени Вероника проводила именно с Розановым. Он курировал детей младшей категории (новисов), соответственно, продолжал заниматься и Жилиной. Неудивительно, что когда Сергей отправился в «Ангелы Плющенко», то и Веронику ее родители решили отправить следом за привычным тренером в новую школу.

За два года в команде Тутберидзе Жилина разучила четверные сальхов и тулуп, а вскоре и работа над тройным акселем дала результаты. Хотя сейчас Плющенко открещивается от роли в успехах Вероники Этери, все-таки простым совпадением переход и успешные попытки квадов быть не могут. Тем более скоро уже будет два года тренировкам Жилиной в школе Евгения, и новые элементы на катке в Горках-10 ей пока не покорились. При этом методы работы Тутберидзе порой критикуют как излишне рискованные. Тренировки четверных и тройного акселя в 10-11 лет — это новый и пока не до конца изученный опыт. Неизвестно, как это влияет на несформированный организм и подвижные, растущие мышцы. Правда, Плющенко поступает так же — сейчас над трикселем в его школе работает 10-летняя младшая сестра Жилиной Алена. В то же время в «Хрустальном» стараются дозировать тренировки и не спешить с результатом. Исключение — разве что травма Алены Канышевой практически сразу после разученного четверного и рецидив старой травмы у Элизабет Турсынбаевой.

Тренировки после повреждения связок могут сказаться на будущем карьеры

Говорить о взаимосвязи между очевидно опасными для юного возраста четверными и полученной травмой не стоит. Строго говоря, квады несут риск для здоровья в любом возрасте — вопрос только, как этот риск минимизировать. И здесь ответственность лежит уже на плечах Плющенко. Евгений, по сообщениям источника, знакомого с ситуацией в «Ангелах Плющенко», перед стартом этого сезона решил как можно раньше начать сборы и активный тренировочный процесс. В итоге спортсмены практически лишились межсезонья и уже с июля исполняли элементы повышенной сложности. Количество тренировок и объем проделанной работы также возросли, что, вероятно, и сыграло роль в полученном повреждении. Оно случилось на фоне функционального стресса, и главное, что сейчас нужно для качественного восстановления Жилиной, — полноценный отдых.

Вместо этого Веронику отправляют тренироваться, пусть и на одной «рабочей» ноге. Не до конца ясно, какую в принципе могут принести пользу подобные занятия, к тому же они подвергают риску дальнейшее лечение. Пусть сейчас нет перелома, но подобное повреждение связок для развития карьеры Жилиной может быть даже опаснее необходимости делать операцию прямо сейчас. Вероника слишком важна для нашего фигурного катания, и хочется верить, что ее тренеры понимают, что делают. К слову, Розанов больше с Жилиной не работает. После конфликта с девушкой и ее родителями на личной почве он ушел тренировать в «Динамо». С Вероникой сейчас занимаются ее мама Людмила Алферова (тренер с 18-летним стажем, судя по сайту «Ангелов Плющенко»), Мария Ставицкая и сам Плющенко. Он лично ездил со спортсменкой на ее первый этап «Гран-при» в Кошице и помог одержать первую большую победу. Для понимания масштаба таланта, в Словакии Вероника набрала 216,92 — это пятое место на взрослом ЧР-2021 и отставание меньше балла от бронзы на ЧМ этого года в Стокгольме.