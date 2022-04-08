Трусова показала результат занятий по стрип-пластике. Теперь Русская Ракета обыграет Валиеву по компонентам?

Александра Трусова отказалась от ледовых выступлений после Олимпиады, но нашла себе новое увлечение танцами.

Все привыкли считать Александру Трусову супертехнической фигуристкой — никто больше не пытается исполнить тройной аксель в короткой программе и пять квадов в произвольной. Качество ульра-си бывает разным, но компоненты у Саши почти всегда ниже, чем у коллег по сборной или зарубежных соперниц. Нельзя сказать, что Трусову в этом аспекте обижают — на той же Олимпиаде фигуристка получила высокую вторую оценку, учитывая падение и некоторые погрешности в катании из-за чрезмерного количества сложных элементов. На Играх-2022 Русская Ракета была расстроена поражением — ученица Этери Тутберидзе стала второй и четыре балла проиграла Анне Щербаковой. После Олимпиады Трусова нигде не выступала, пропустив Кубок Первого канала, зато пошла на занятия стрип-пластикой — накануне появилось видео с первыми результатами. Может ли новое увлечение Саши повлиять на ее карьеру и приблизится ли она теперь по компонентам к Анне Щербаковой и Камиле Валиевой?

Трусова выиграла у Медведевой по технике

— Месяц назад ко мне пришла Саша Трусова, расстроенная: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается», — рассказала в описании видео в соцсетях хореограф Анастасия Юрасова. — Честно скажу, более застенчивого чемпиона я еще не знала. Я ей пообещала, что скоро все изменится. И вот прошел всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но все же я с гордостью вам покажу Сашу.

Кто вообще такая Юрасова? Это достаточно известный специалист в мире танцев. Девушка является хореографом проекта «Танцы на ТНТ», организатором фестиваля по женским стилям танца и постановщиком нескольких экспериментальных спектаклей. То есть танцор она, безусловно, крутой — Трусова не стала начинать с чего-то попроще, а сразу обратилась к первоклассному специалисту.

Многие сравнивают получившееся видео с танцем Евгении Медведевой, появившемся в интернете за несколько дней до этого. И сравнения здесь не по всем аспектам в пользу двукратной чемпионки мира — говорят, у Саши видно больше техничности, но меньше эмоциональности и работы на публику (да, незримую, но все-таки). Здесь пока все, как и в фигурном катании, но все равно для Трусовой это круто — она точно способна на выражение чувств, может быть пластичной, нежной и утонченной. Только то ли ей не позволяют в полной мере раскрыться ее постановки на льду, то ли она сама больше уделяет внимание именно технике (возможно и переплетение двух пунктов), но любые танцы могут ей помочь обрести то, чего фигуристка хочет.

Пошла ли Саша на стрип-пластику просто из желания доказать всем, что она тоже способна быть пластичной и страстной, или с целью привнести что-то в свои программы на следующие сезоны, не так уж и важно. Такой Трусову, которую показали в новом ролике, еще никто не видел. Фигуристку успели похвалить за новое занятие Татьяна Тарасова, Яна Рудковская и Александр Жулин. Восторженно в комментариях под видео танца отреагировали Евгения Медведева с Анастасией Скопцовой и Елизавета Нугуманова.

— Девочка занимается и ищет, чем бы она могла украсить свою программу, — такова была реакция заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой. — Она делает это, чтобы сделать что-то новое. Саша — молодец!

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как стрип-пластика повлияет на карьеру Русской Ракеты

Для компонентного роста можно не ограничиваться одной стрип-пластикой — многие дополнительно встают на пуанты, идут на современные виды танцев или увлекаются вокалом (может помочь с более глубоким чувствованием музыки). Развиваться вне льда или даже хореографического зала на катке важно, как и пробовать сотрудничать с другими хореографами и специалистами. Они могут привнести в карьеру фигуриста какие-то новые веяния и раскрыть спортсмена с другой стороны. Только не стоит забывать, что это все нужно перенести на лед, если такая цель вообще имеется.

Сложно уверенно сказать, что, реши Трусова дальше продолжать карьеру, у нее точно вырастут компоненты и по их уровню она сравняется с Камилой Валиевой. Конечно, сразу же такого не случится. Во-первых, стоит посмотреть, а получится ли забрать что-то из новых знаний в «Хрустальный», перенести в программы и сохранить в них. Да и фигурное катание достаточно субъективный и в то же время консервативный вид. Здесь, как и в университете, ты работаешь на зачетку (стабильность и все такое), а потом она работает на тебя.

Если у тебя было клеймо некомпонентного фигуриста, то оно так быстро не исчезнет — надо и самому постараться, и быть по максимуму терпеливым и раз за разом доказывать, что ты меняешься. Только тогда из всего этого и выйдет какой-то толк. Да, непросто предположить, что Трусова в следующем сезоне возьмет и будет получать столько же за компоненты, как и Валиева, просто потому что месяц походила на занятия стрип-пластикой. Но когда-то хотя бы приблизиться шанс есть — нужны долгие и упорные тренировки, и не только на катке, где можно оттачивать прыжки.