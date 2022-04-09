Фигуристы жульничают на прыжках, но судьи этого не замечают. Правила позволяют закрыть глаза на ошибки

Почему Анну Щербакову и Камилу Валиеву обвиняют в читерстве при исполнении прыжковых элементов.

Независимо от результата фигуриста, кто-то из специалистов или болельщиков всегда не согласен с оценками. Будет ли это только возмущение в глубине души, сотни сообщений в интернете или выражение несогласия в СМИ, неважно. Когда большая часть баллов зависит от человека, субъективный фактор неискореним. На японских турнирах уже считают при помощи техники количество оборотов, угол наклона ребра при отталкивании, высоту прыжка. Правда, пока это делается просто ради информации, но можно пойти и более простым путем. Например, следовать правилам судейства, указанным в документах Международного союза конькобежцев, и обратить внимание на преротейшены, ребра и недокруты — первые вообще указаны в списке ошибок, но сейчас наказаний за них никаких не следует.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему судьи безмолвствуют?

Что вообще такое преротейшен? Это английское слово на русский дословно переводится как «предварительное вращение». Если применить это к фигурному катанию, то такое явление случается при выполнении прыжка, когда часть элемента спортсмен скручивает на льду. Прыжок же в классическом понимании — это то, что происходит в воздухе, но никак не на поверхности. На самом деле, прыгнуть что-то без преротейшена практически невозможно — особенно это касается реберных прыжков. Но у кого-то он может получиться практически нулевым, а у кого-то преротация равняется практически целому обороту. Вот и получается, что тройной прыжок, по сути, становится на разряд ниже, включая всего два вращения вокруг оси спортсмена.

В правилах ISU слова «преротейшен» нет, но есть словосочетание cheated take-off. Дословно это никто не переводит, но значение примерно такое — обманный отрыв ото льда. При пояснении этого феномена почему-то никаких цифр не указано (какой преротейшен нужно считать нарушением правил), но все-таки кое-что об этом сказано:

— Четкое отталкивание коньком вперед (для акселя — назад) будет рассматриваться как прыжок с пониженной базовой стоимостью. Тулуп — этот тот прыжок, на котором чаще всего происходит обманный отрыв ото льда. Техническая панель может смотреть повтор прыжка только при нормальной скорости записи, чтобы определить нарушение и понизить стоимость элемента (чаще всего такое может быть в каскадах или секвенциях), — говорят нам правила ISU в части ошибок в прыжках.

Вот и все. Из этого можно сделать вывод, что если преротейшен больше 180 градусов (то есть пол-оборота от прыжка), то это уже ошибка, ведущая к понижению. Если нет, то все в порядке. Умозаключения можно делать только из этих строчек, на этом подробности закончились. Интересен момент с тем, что повторы прыжка для определения преротейшена должны быть в нормальной скорости, а не замедленной. Почему, если проще определить ошибку, когда есть время рассмотреть проворот коньком, сделанный на льду? Почему-то таких явных указаний касательно разбора других погрешностей (недокруты, неправильные ребра и т.п.) нет. Есть только правило, затрагивающее падения: видео с ними тоже надо смотреть на обычной скорости. Но здесь это хотя бы объяснимо — в замедленном повторе может показаться что-то не то.

Юлия Липницкая. Ксения Нуртдинова

— У нас нет возможности пересматривать прыжки в замедленном режиме, иначе будет много прыжков, которые будут отправляться на пересмотр и, возможно, понижаться в базовой стоимости, — рассказывала судья Мона Адольфсен. — И в данном случае было принято решение, что преротация, превышающая допустимые рамки, должна быть видна в нормальном, а не в замедленном режиме.

Тут возникает вопрос, допустим ли вообще такой подход. Многие и так жалуются на судейство из-за его субъективности, но оказывается, что некоторые вещи вообще не смотрят на замедленных повторах. А значит, вероятность ошибки еще больше возрастает.

Кто из фигуристов грешит преротейшенами

В интернете то и дело возникают разные разборы, у кого из фигуристов есть преротейшены, а у кого прыжок более чистый. Нередко в этом аспекте упоминаются ученики Этери Тутберидзе — указывают на четверные Анны Щербаковой или даже на тройные Камилы Валиевой. Из более далеких примеров — лутц и флип Юлии Липницкой.

При этом не стоит говорить только о проблемах в одной тренерской группе или стране — на самом деле такие грубые ошибки есть у многих. Например, у японки Сатоко Мияхары, недавно закончившей профессиональную карьеру. Нередко ей на прыжках выставляли недокруты — причем бывало, что их отмечали чуть ли не на всех семи элементах в произвольной программе. Но у призера чемпионата мира были проблемы и с преротейшенами — просто никто на это не обращал особого внимания, все равно недокруты уже есть. В данном случае все равно остается непонятным, почему не посмотреть на прыжки в замедленном повторе — все равно же почти всегда есть пересмотр «подозрительных» элементов, когда отслеживают недокруты или неправильные ребра.

Споры о преротейшенах были еще лет 15 назад — например, на YouTube есть видео, где сравниваются прыжки Мао Асады и Юны Ким. Там как раз хорошо видно, что при нормальной скорости видео преротейшены очень сложно вычленить, а при замедленной съемке все четко видно. Или к этому же апеллируют корейские фанаты, когда сравнивают прыжковую технику Ким и Аделины Сотниковой.

Размытые формулировки в правилах оставляют возможность не слишком-то обращать внимание на подобные недочеты. Хотя это и нечестно по отношению к тем, что старается прыгать с минимальными погрешностями, или к людям с техникой, близкой к идеальной. Вторых будут всего лишь единицы — те, кто прыгает почти без преротации, но если их техника будет больше цениться, то это справедливо. Все-таки фигурное катание — спорт, а значит, технический аспект должен оцениваться. Если бы положения относительно преротейшенов были бы четче сформулированы, для их обозначения был бы какой-то специальный знак, как сейчас есть для недокрутов или ребер, то на это бы точно обращали больше внимания.

Есть у некоторых специалистов и болельщиков аргумент, мол, преротация зависит от того, как научили фигуриста прыгать в детстве, сейчас это исправлять бессмысленно. Но ведь вводят другие новые ужесточения, которые могут позволить более объективно оценивать прокаты. Почему бы здесь не сделать то же самое? Можно заодно и подумать в сторону того, чтобы измерять это с помощью разных устройств, — так исключается вероятность судейской ошибки или необъективности. Фигурному катанию есть куда расти в плане оценивания — полностью субъективный фактор не исключить, но можно сделать его менее важным.