Турнир, где травмировался Кацалапов, а Щербакова впервые заявила о себе. Что происходит на пустынном Кубке России?

Репортаж из глубокой фигурнокатательной глубинки.

В этом году этапы Кубка России уже не имеют элитарного статуса, которым в прошлом сезоне их наделила пандемия. Болезнь осталась, но жизнь налаживается, а вместе с авиаперелетами возобновился и международный календарь с «Гран-при» и «челленджерами». А это значит, что соревнования в маленьких российских городах возвращаются в привычное состояние таинственности и загадочности. Составы, которые публикуются буквально за сутки, спортсмены, о существовании которых без таких стартов мы бы никогда и не узнали. Мы уже писали об этапе в Сызрани, следующая остановка — Йошкар-Ола.

Арену «Марий Эл» вписала в историю Анна Щербакова

Экс-президент Марий-Эл Леонид Маркелов из, по сути, заштатного провинциального центра сделал один из самых обсуждаемых городов России. Памятники Лоренцо Медичи (совершенно случайно крайне похожие на самого Леонида), копии зданий Венеции, Амстердама и Москвы — можно буквально совершить кругосветное путешествие, не покидая берегов Малой Кокшаги. К спорту бывший глава региона также имел большой интерес. Например, построил в самом центре Йошкар-Олы два больших бассейна. В ста метрах друг от друга Водный дворец и Дворец водных видов спорта. В чем логика, понять трудно. Как и многое из деятельности нестандартного политика.

Арена Марий Эл в Йошкар-Оле pic.twitter.com/OrZfYwMuQF — Рустам Имамов (@rustamKZN1) October 12, 2021

Между двумя водными аренами — ледовая арена «Марий Эл» на 2500 зрителей, которая была построена в 2006 году и практически сразу превратилась в одно из любимых мест проведения соревнований для Федерации фигурного катания России. ФФККР можно критиковать, что вместо крупных городов вроде Нижнего Новгорода или Самары она отдает предпочтение Сызрани и Йошкар-Оле. С другой стороны, в мегаполисах не обратили бы внимания на старты без большого количества звезд (а иногда даже и с ними). Для небольших городов же любые всероссийские старты — событие почти историческое. Этап Кубка России проводят в Марий Эл нерегулярно, с периодичностью примерно в два-три года. Последний раз турнир «Марийский лед» организовывали осенью 2018-го. Тогда в Йошкар-Олу приехала Анна Щербакова. И впервые в истории женского одиночного исполнила чистый четверной лутц. Даже не один, а два, установив неофициальный мировой рекорд.

Синицина с Кацалаповым побили рекорд, но потом Никита повредил спину

Местные уверены, что успех Щербаковой именно на марийском льду не случаен. Ведь прадед Анны Прохор Васильевич Щербаков — уроженец Медведевского района Марий Эл. Он на протяжении многих лет представлял свою республику в Верховном Совете СССР в качестве народного депутата, а потом и остался в Москве. В 2021-м уже в статусе чемпионки мира Анна предпочла Йошкар-Оле турнир в Будапеште. Но без своей Щербаковой марийская публика не осталась. Полная тезка фигуристки «Самбо-70» Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заняла сейчас третье место. На вопрос о том, путают ли ее с другой Щербаковой, спортсменка СШОР «Сокольники» улыбнулась и сказала, что хотела бы добиться не меньшей известности, чтобы их путали, но уже в обратную сторону.

Главные звезды турнира — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — из-за травмы выступили только с ритм-танцем. А ведь какая была интрига, ведь по его итогам наши лидеры улучшили бы мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Их заочное противостояние из Эспоо и Йошкар-Олы могло стать сюжетом выходных, только Никита на тренировке повредил спину. Как сообщает тренер пары Александр Жулин, пока что речи ни о сроках восстановления, ни о тренировках быть не может. Они выехали в Москву разбираться с последствиями травмы, оставив «Марийский лед» без хедлайнеров. В результате Жулин физически не смог получить награду за победу его юниорской пары Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, тренерский приз получили фигуристы. После снятия главного дуэта во взрослом турнире пар оставалось всего три участника, поэтому медали были гарантированы всем. Выиграли заводные Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Но и они расстроились тому, что не удалось посоперничать с действующими чемпионами мира, и пожелали Никите здоровья.

На Кубок России нужно привлекать звезд

Немного расстроилась из-за отсутствия на турнире соперников мировой величины и Арина Онищенко. Об этой фигуристке заговорили зимой прошлого года, когда федерация хотела лишить ее заслуженной возможности выступить на ЧР. В этом году она снова бьется за квоту на первенство страны через этапы Кубка России. «Как по мне, здесь уровень соревнований — 10 из 10! Мне очень нравится выступать на этапах Кубка России, — сказала Онищенко. — Это значимые соревнования, поскольку нужно отбираться на чемпионат России». И все же гораздо интереснее, когда приезжают звезды, добавила девушка.

На «Сызранской ласточке» были Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. И пусть вторая только с короткой программой, но сам факт выступления спортсменов такого уровня в маленьком городе делает краше жизнь тысяч наших соотечественников, у которых не такой большой выбор досуга. Да и для таких фигуристок, как Онищенко, шанс посмотреть вживую на своих кумиров — это ли не повод найти мотивацию продолжать борьбу? Потому что большая часть участников Кубка России — это спортсмены, чей спортивный путь либо только начинается, либо сталкивается с трудностями.

Практически ковидный аншлаг на втором этапе Кубка России pic.twitter.com/80GayDXY0T — Рустам Имамов (@rustamKZN1) October 12, 2021

К примеру, Артем Лежеев. Фигурист из Кондопоги еще 10 лет назад ездил по международным стартам и считался перспективным юниором. Сейчас ему 25, и в канун своего дня рождения он бьется за призовую тройку «Марийского льда», где 70 баллов за короткую — достойный результат. На дискотеку планировал заскочить Александр Самарин, только в последний момент из числа участников он исчез. Узнать составы на этапах Кубка России вообще нетривиальная задача, которая ставит в тупик всех, включая журналистов.

Но даже в условиях пандемии и ограничений, малого количества известных спортсменов, рекламы и должной раскрутки под вечер арена набрала не так уж и мало по местным меркам зрителей. Заплативших при этом вполне существенные по местным меркам 200 рублей. Так может, стоит сделать Кубок России более понятным и статусным соревнованием? Календарь в фигурном катании не самый плотный, а в России вне столиц сборники появляются по большим праздникам. И есть ощущение, что правильнее было бы радовать не финских лесников, а людей из нашей провинции. Поверьте, она этого заслуживает.