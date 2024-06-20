Африканская фигуристка штампует титулы без соперниц. Уникальный опыт

Джиен-Квен Айзекс — единственная одиночница не только в своей стране, но и на всем континенте.

Джиен-Квен Айзекс — чемпионка ЮАР и по совместительству единственная фигуристка, представляющая страну в этом виде спорта. Уникальная 19-летняя спортсменка тренируется в Кейптауне и выступает на международной арене с 2018 года, опровергая тезис о том, что в жаркой африканской стране не может быть интереса к зимним видам спорта.

С детства мечтала о карьере хоккеистки

Джиен впервые пришла на каток в семь лет, чтобы отобраться в команду по хоккею. Но тренера впечатлило ее скольжение, поэтому, оценив перспективы, спортсменка решила уйти в фигурное катание. Наставником Джиен в этом виде спорта стала Меган Аллели, раньше она тоже представляла ЮАР на соревнованиях по фигурному катанию, но завершила карьеру спортсменки в 2009 году. Ее главным достижением стала серебряная медаль турнира ISU Golden Bear 2001 в Хорватии.

Впервые Джиен вышла на соревнования спустя год тренировок и сразу заняла первое место. Это случилось на Межпровинциальном чемпионате Кейптауна. Чемпионкой страны фигуристка стала через два года, в 2015-м, в категории «пре-новис» и с тех пор ни разу не уступила место на пьедестале в своей номинации. Ее конкурентками были Илара Исау Салие из Восточной провинции, Мэрион Папка, Кева Эмонд и Саманта Коукер, но девушки так и не смогли попасть на чемпионат страны. В 2022-м Джиен стала выступать на взрослом уровне, в тот сезон она вставала на пьедестал вместе с Кэтрин Уинстэнли, выступавшей на международной арене с 2018 года.

Единственная взрослая фигуристка в Африке

В этом году Джен была единственной участницей национального чемпионата во взрослой категории, но это не значит, что стать чемпионом в ЮАР может каждый. В стране действует «стандарт первого места» — для золотой медали нужно набрать определенное количество баллов, в противном случае спортсмен получает лишь серебро. В сумме за короткую и произвольную программы Джен набрала чуть больше 150 баллов. В настоящий момент Айзекс — единственная фигуристка не только в стране, но и на всем континенте.

Фигуристка исполняет двойной аксель, тройные прыжки и каскады 3-2. С таким контентом после национального чемпионата Джиен представила Южную Африку на чемпионате мира среди юниоров в Китае, где заняла почетное 38-е место.

Отсутствие конкуренции в стране не расстраивает Джиен, ее главная цель — показать свой лучший результат. «Она не думает о победе или поражениях на соревнованиях, мы фокусируемся на том, чтобы достичь ее максимума. Мы обращаем внимание на то, что можем контролировать, например, мы не можем контролировать работу судей, поэтому концентрируемся на тренировках и делаем все возможное для того, чтобы показать свой максимум на соревнованиях», — делится Меган Аллели, тренер спортсменки.

Фото Global Look Press

Олимпийская мечта

Первым международным стартом для Джиен стал Santa Claus Cup 2017 в Будапеште. После него фигуристка мечтала об Олимпиаде-2022 в Пекине, но спортсменке так и не удалось добраться до китайского льда из-за проблем с квалификацией.

Удивительно, но фигуристы из ЮАР ранее уже выступали на Олимпиаде. Впервые на игры представители этой африканской страны отправились в 1960 году. В женском одиночном катании выступали Мэрион Сэйдж, Патриция Иствуд и Джонс Гвин, в мужском — Мэтью Марсель. Это были единственные спортсмены из сборной Южной Африки на Олимпиаде в Скво Вэлли. В 1994 году Дино Кватоцецере занял 24-е место в Лиллехамере, через четыре года в Нагано триумф Дино повторила фигуристка Ширин Хьюман.

Отличная учеба в школе

Если в спорте примером для подражания Джиен стала ее тренер Меган, то после завершения спортивной карьеры девушка хочет быть похожа на своего дядю Квентина, его профессия — доктор. Чтобы добиться успехов в медицине, Айзекс не отстает по учебе. Она, как и дядя, успешно совмещает спорт и образование.

Директор школы, где учится фигуристка, Андре Йоханнесен, ставит Джиен в пример другим детям, говоря, что ей приходится работать вдвое больше остальных, чтобы успевать и на уроках, и на льду. Такой подход к учебе привила Джиен ее мама, сказав, что позволит ей заниматься фигурным катанием только в случае, если учеба не пострадает.

Мария Кравченко