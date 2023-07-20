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Сегодня, 17:15

«Все это гораздо тяжелее». Костомаров показал, как адаптируется к новой жизни

Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Отдел спорта «СЭ»
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Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Соцсети
Будни олимпийского чемпиона после болезни.

Звездный фигурист Роман Костомаров продолжает активно делиться зарисовками из жизни после выписки из больницы, где он провел почти полгода. В четверг 46-летний спортсмен оставил пост в российской соцсети TenChat — это аналог соцсетей, которые заблокированы на территории России.

Роман Костомаров. Костомаров выбрался из больницы: чем он теперь займется?

— Ну что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это гораздо тяжелее, но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Что ж делать, в такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим. Всем любви и здоровья, — говорит Костомаров, стоя вместе со своей женой Оксаной Домниной.

Роман провел вне больницы уже две недели — и активно показывает, как проходит его жизнь после тяжелой болезни и операций. Интервью фигурист пока не дает — после выхода из больницы недавний пациент сразу сказал, что «журналисты достали», и по нашей информации, разговаривать со СМИ он будет на коммерческой основе — что в его случае абсолютно объяснимо.

Зато чемпион завел себе Telegram-канал, который быстро набрал 32 тысячи подписчиков.

Со свойственным ему юмором он сравнил себя с женщиной после родов и регулярно показывает удивительные для человека в его ситуации тренировки.

Любопытно, что первым же инфоповодом после выписки Романа из больницы стали его шансы претендовать на пост президента Федерации фигурного катания России. Необычную идею высказала Ирина Роднина, и она успела собрать сторонников — Татьяну Тарасову, Татьяну Навку и других. Мнения действующего руководства ФФККР на просторах интернета не обнаружилось. Хотя, даже поверхностно зная Романа, можно утверждать — вряд ли он сам пошел бы на такую должность, будучи даже идеальной компромиссной и объединяющей фигурой.

В гостях у него уже побывала бывшая партнерша по танцам на льду и победному дуэту на Олимпиаде в Турине Татьяна Навка. Причем она выразила уверенность, что пара еще «станцует на льду».

Фото Соцсети

Костомаров благодарил всех за поддержку и говорил, что она помогает жить дальше — по данным «СЭ», первое время олимпийскому чемпиону действительно было сложно мириться с новым и тяжелым для него положением дел. Но героическая поддержка жены и семьи действительно сотворила чудеса. Правда, с врачами встречаться фигуристу-киборгу еще придется — протезирование рук не завершено.

Причем поддержка Костомаров приходила и из-за рубежа. Итальянская фигуристка и тренер Барбара Фузар-Поли в интервью «СЭ» сама вспомнила о своем сопернике по домашней Олимпиаде и сказала:

— Может, вы сможете передать послание Роману Костомарову? Послание надежды. Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво.

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Прекрасные доктора — так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей. Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой, — попросила передать Фузар-Поли.

Можно только присоединиться к этим словам и продолжить наблюдать за жизнью олимпийского чемпиона, которая может стать примером для многих.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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