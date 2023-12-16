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Сегодня, 08:00

Линичук: «Последний год не следила за танцами»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России Наталья Линичук высказалась в комментарии «СЭ» о современных танцах.

— Следите за международными и российскими танцами?

— Последний год не следила, была очень занята. Когда приехала, посещала много театров, выставок, было больше общение с друзьями, знакомства с новыми, очень интересными людьми.

— Что думаете о 80-х в ритм-танце, ISU правильно делает темы менее классическими, зарегулированными?

— Чем больше будет свободы в танцах, тем лучше. Ничего нового в зарегулированности нет, раньше был обязательный танец, оригинальный и произвольный. Потом обязательных стало все меньше. Оригинальный всегда был по теме — вальс, пасадобль. Я не вижу большого различия.

— Но можно сказать, что танцы слишком стандартизированы?

— Технических требований стало гораздо больше. Много конкретных критериев, которые ты обязан выполнить. В том и заключается творческая работа, чтобы к этой обязаловке добавить некие нюансы, красоту, креативность, расширить диапазон.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

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