Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в ОАЭ

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица. Легенда двух королевств», сообщает Навка в своем Telegram-канале.

«Друзья, у нас потрясающая новость, мы снова привозим нашу сказку на Аравийский полуостров. 6 и 7 января выступаем с нашей волшебной сказкой «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». Мы уже показывали эту сказку в ОАЭ и знаем, как нас там ждут снова, ведь такого уровня фигурного катания, тем более женского, не может показать больше никто. Наши олимпийские и мировые чемпионы, костюмы, декорации, музыка, хореография, драматургия и, конечно же, фигурное катание — все это мы собираем и прорабатываем до мелочей, доводим до совершенства и создаем качественный продукт, способный покорить мирового зрителя», — говорится в сообщении.

В шоу также выступят сама Навка, Петр Чернышев, Максим Ковтун и Татьяна Розанова.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.