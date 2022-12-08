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Сегодня, 15:40

Чемпион России по прыжкам Федоров вошел в сборную на Российско-китайские игры

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Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной на Российско-китайские молодежные игры. В числе спортсменов вошел ставший победителем недавнего чемпионата страны по прыжкам Григорий Федоров.

В соревнованиях по фигурному катанию от России примут участие 2 спортивные пары, 2 танцевальные и 6 одиночников (3 юноши и 3 девушки).

Танцы на льду: Анна Коломенская — Артем Фролов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Пары: Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Юноши: Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Девушки: Екатерина Анисимова, Елизавета Куликова, Таисия Щербинина.

III зимние Российско-китайские молодежные игры пройдут в Китае 14-20 декабря. В соревнованиях участвуют спортсмены-юниоры, которые соревнуются по программе кандидатов в мастера спорта по системе ISU.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/sostav-rossijskikh-figuristov-dlya-uchastiya-v-iii-rossijsko-kitajskikh-molodezhnykh-igrakh
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