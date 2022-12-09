Медведева сравнила «Гран-при России» с международной серией

Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сравнила организацию «Гран-при России» с зарубежной серией «Гран-при».

«Организация в России всегда была одной из самых лучших. Внимание к деталям было всегда. Невольно вспоминаю этапы Гран-при во Франции — это был адище. Очень тяжело и плохо, сказала бы так. Это пластиковые медали, это автобус, который по расписанию должен выезжать в 4, а выезжает в 4:43 или просто не приезжает забирать. Марсель, Париж — во Франции очень сложно с этим. Еще очень хорошая организация, конечно, в Японии. Но это Япония», — приводит Sport24 слова Медведевой.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).