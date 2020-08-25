Чемпион мира, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вряд ли возобновит карьеру. Ранее стало известно, что 18-летняя спортсменка не выступит на этапах Кубка России. Без них нельзя отобраться на чемпионат России.

— Значит так надо. Возвращаться в строй имея таких молодых конкуренток с четвернями прыжками — это крайне непросто. Она это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом, я уверен, что у нее в жизни все сложится хорошо. Я смотрю на ее фотографии в Instagram — она улыбается, счастливая, у нее много проектов. А добавится еще и учеба. У нее все хорошо складывается и без фигурного катания, — сказал Жулин «СЭ». (Тимур Ганеев)

«У Загитовой и без фигурного катания все хорошо». Интервью Жулина