Российская фигуристка 13-летняя Дарья Усачева лидирует после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в Загребе, набрав 71,09 балла. Cпортсменка тренируется у Этери Тутберидзе.

Еще одна россиянинка Анна Фролова, получив за прокат короткой программы 67,93 балла, располагается на третьей позиции. Второе место между российскими фигуристками занимает кореянка Хэ Ин Ли (69,29 балла).

Произвольную программу девушки представят 28 сентября в субботу, начиная с 16.25 (по московскому времени).