Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при в Сиане

Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов лидируют после ритм-танца на первом этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай).

Фигуристы набрали 63,10 балла.

Второе место занимают итальянцы Зои Бьянки/Даниэль Базиле — 57,96 балла. Третье — представители США Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (56,90).

Для россиян это первое участие в международном турнире по фигурному катанию с 2022 года.

Дуэты представят произвольный танец 21 августа. Начало — в 9.30 мск.

Гран-при среди юниоров. 1-й этап. Сиань (Китай)

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мария Фефелова — Артем Валов (Россия) — 63,10 балла

2. Зоя Бьянки — Даниэль Базиль (Италия) — 57,96

3. Аннелиза Стаперт — Максим Коротков (США) — 56,90

4. Джейн Кэлхун — Марк Желтышев (США) — 56,42

5. Саммер Хомик — Николас Бюлоу (Канада) — 55,94

6. Кира Листкова — Тахори Таддей-Дюг (Франция) — 55,90

7. Десси Эбигейл Ховинг-Моксли — Артем Сладков (Германия) — 54,54

8. Чжисюань Ли — Цюаньшуо Гэ (Китай) — 54,39

9. Аюми Шибаяма — Томоки Кимура (Япония) — 54,36

10. Лара Сундберг — Гектор Гонсалес Эльвира (Испания) — 54,13