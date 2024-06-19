Туктамышева об оправданиях в соцсетях: «Спортсмены боятся, потому что из-за репутации могут пострадать результаты»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» выступила против практики оправданий в соцсетях.

— Что меня удивляет — почему в фигурном катании все так оправдываются. Саша Бойкова после словах о «тупых спортсменах» должна была написать, что не то имела в виду. Ты замечаешь эту тенденцию ?

— Тенденция есть, и, думаю, не только в фигурном катании и не только в российском. Есть несколько спортсменов, которым приходилось объяснять свои слова. Мне кажется, мир стал настолько... социален, что ли, что тебе каждое слово может выйти боком. Нужно думать, что ты говоришь. Но я не сторонник такого подхода. Я хочу, чтобы люди могли выражать мысли и эмоции так, как они хотят.

Почему оправдываются? Потому что слова сказываются на репутации. В фигурном катании она важна. Приходится следить, потому что спортсмены боятся, или предполагают, или были свидетелями того, как из-за репутации могут меняться их результаты. Нам приходится жить по этим правилам. У нас не бег — 100 метров пробежал быстрее всех, и ты первый. У нас есть нюансы.

— Тебе приходилось ловить себя на мысли, что ты себя сдерживаешь?

— Иногда — я пыталась понять, стоит писать те или иные слова в соцсети или нет. И сам факт раздумий не очень нравится моей свободолюбивой душе. Но при этом я понимаю, что у меня среди подписчиков есть дети, что останавливает в каких-то случаях. Просто приняла, что это жертва ради медийности. Нужно с этим мириться. Может, когда-нибудь я все же решу — буду писать что хочу, и никто меня не остановит!

Туктамышева — чемпионка России, мира и Европы. В октябре 2023 года спортсменка объявила о паузе в карьере.

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой читайте на «СЭ»