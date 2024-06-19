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Сегодня, 10:00

Туктамышева ответила, почему спортсменам сложно находить себя после завершения карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» объяснила, почему спортсменам сложно самореализоваться после завершения карьеры.

— Ты пример спортсменки, которая нашла себя после спорта. Шоу, работа в медиа, спонсоры. Многим людям после госзарплаты в спорте сложно. Видишь ли ты решение?

— Решение проблемы в том, чтобы профессиональный спорт хоть немного пересекался с учебой, чтобы дети или студенты не забрасывали ее полностью. И получали понимание, чем еще в жизни им интересно заниматься, кроме спорта. Мы так задрали планку в фигурном катании в последние годы, что дети по пять-шесть часов в день тренируются и не видят почти ничего, что происходит вокруг. У них нет той детской беззаботности, когда ты можешь с друзьями погулять вечером. А это нужно для психологического здоровья, развития, чтобы они не утратили свои детские желания и мечты, которые были до погружения в мир большого спорта.

Я не знаю, как это совместить. Это сложно, правда. Но важно. Тогда не будет такого кризиса — ты всю жизнь положил на спорт, и потом у тебя пелена перед глазами и незнание, что делать. Нужно уметь расставлять приоритеты. Даже мне сейчас трудно найти себя. Да, мне повезло, меня знают, и я могу участвовать в шоу, хотя бы финансово защищена. Но что делать, когда я уже не захочу стоять на коньках? Пока не нашла ответа на этот вопрос. Может, лучше бы училась — понимала бы, в какую сферу хочу податься.

Ранее 27-летняя Туктамышева допустила, что может начать тренерскую карьеру.

Елизавета Туктамышева. «Меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием». Глубокое интервью Туктамышевой — о госспорте, детстве и Олимпиаде

Елизавета Туктамышева
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