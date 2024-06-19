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Сегодня, 09:30

Туктамышева заявила, что может начать тренерскую карьеру

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» рассказала о возможности начала своей тренерской карьеры.

— Ты сказала про работу. Что сейчас твоя работа? Кем ты хочешь стать?

— Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет. (Смеется.) Сейчас это скорее активность в медиа. Но сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

— То есть в Кисловодске ты уже скорее за бортиком?

— И на льду тоже. Летом в Сочи будет много шоу — так что в любом случае мне надо держать себя в хорошей форме.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

Елизавета Туктамышева. «Меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием». Глубокое интервью Туктамышевой — о госспорте, детстве и Олимпиаде

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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