Туктамышева: «Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила на контрольных прокатах с новой произвольной программой. Фигуристка исполнила программу с ошибками.

— Что случилось? Тренировка была хорошая.

— Да, тренировка была хорошая. Многие устали после вчерашнего дня, и я в том числе. Это не расстроило меня в середине программы. Раз терять нечего, то оставалось показать программу. Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься. Я очень люблю эту программу, она мне очень нравится, начиная костюмом и заканчивая финальным движением. В принципе, эмоции положительные. Надеюсь, что это первый и последний раз такое выступление и на соревнованиях не буду допускать таких ошибок.

— То есть это усталость, а не волнение?

— Я не думаю, что это волнение, потому что я довольно раскованно сегодня выходила. Поэтому удалось до конца программы держать образ, потому что я много работала над этой программой. Хотелось показать хореографию.

— Усталость потому что идет набор формы?

— Все равно, когда открытые прокаты в таком большом зале со зрителями, ты отдаешь этому больше эмоций. Те прокаты, которые мы делаем на тренировках, немного разные вещи. Постепенно входим в сезон.

— Можешь раскрыть, какие соревнования будут до «Гран-при»?

— Планируем поехать в Сызрань на первый этап Кубка России. И взять «бэшку». Возможно, это будет Finlandia Trophy.

— Успели посмотреть другие программы? Что понравилось?

— Я видела Сашу Трусову, потому что она последняя. Мне безумно понравилась ее программа и музыка, я сама люблю программы наотмашь. Я сама каталась под Florence+Machine. Безумно люблю эту исполнительницу, поэтому, когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно, когда Саша исполняет пять четверных, низкий поклон ей за это трудолюбие.