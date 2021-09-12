Туктамышева: «Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься»
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила на контрольных прокатах с новой произвольной программой. Фигуристка исполнила программу с ошибками.
— Что случилось? Тренировка была хорошая.
— Да, тренировка была хорошая. Многие устали после вчерашнего дня, и я в том числе. Это не расстроило меня в середине программы. Раз терять нечего, то оставалось показать программу. Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься. Я очень люблю эту программу, она мне очень нравится, начиная костюмом и заканчивая финальным движением. В принципе, эмоции положительные. Надеюсь, что это первый и последний раз такое выступление и на соревнованиях не буду допускать таких ошибок.
— То есть это усталость, а не волнение?
— Я не думаю, что это волнение, потому что я довольно раскованно сегодня выходила. Поэтому удалось до конца программы держать образ, потому что я много работала над этой программой. Хотелось показать хореографию.
— Усталость потому что идет набор формы?
— Все равно, когда открытые прокаты в таком большом зале со зрителями, ты отдаешь этому больше эмоций. Те прокаты, которые мы делаем на тренировках, немного разные вещи. Постепенно входим в сезон.
— Можешь раскрыть, какие соревнования будут до «Гран-при»?
— Планируем поехать в Сызрань на первый этап Кубка России. И взять «бэшку». Возможно, это будет Finlandia Trophy.
— Успели посмотреть другие программы? Что понравилось?
— Я видела Сашу Трусову, потому что она последняя. Мне безумно понравилась ее программа и музыка, я сама люблю программы наотмашь. Я сама каталась под Florence+Machine. Безумно люблю эту исполнительницу, поэтому, когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно, когда Саша исполняет пять четверных, низкий поклон ей за это трудолюбие.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю