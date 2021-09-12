Косторная: «Хотелось бы, чтобы каждая программа была шедевром. Чтобы все мои программы помнили»

Чемпионка Европы Алена Косторная представила на контрольных прокатах в Челябинске новую произвольную программу.

— Тренеры были не то чтобы в шоке, скорее посмеялись надо мной и моей девичьей памятью. Потому что во время дорожки я забыла дорожку. Пыталась исправить ситуацию, сделала два непонятных движения, это было оно в середине, да. (улыбается) Но в целом не сделала ничего адекватного, потому что оба блока у меня получились на правой ноге. Получилось только хуже. Но это проходящий этап, он говорит о том, что нужно внимательно относиться не только к прыжкам, но и остальным частям программы.

— У вас снова Вивальди, как появилась идея этой программы? Ваша инициатива?

— Да, я очень давно хотела откатать именно Вивальди, это взрослая, серьезная музыка. Конечно, никто не будет ставить такие программы для обычных сезонов. Эти произведения исполняли многие, но немногие — так, чтобы программу запомнили. Самый известный пример, наверное, Патрик Чан. Каждый раз, когда я катаю, пытаюсь вспомнить, как и что он доносил до зрителя. Пытаюсь ему немного подражать, но по-своему.

— Цель — войти в число таких людей?

— Хотелось бы, чтобы каждая программа была шедевром. И чтобы все мои программы помнили, пусть на какой-то неопределенный срок это будет эталон. Мои «Сумерки» — эталон «Сумерек», то же самое с Вивальди. Все буду делать для этого.