Камила Валиева: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео

Камила Валиева представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России.

Фигуристка выступила под музыку из балета «Болеро» Мориса Равеля.

Валиева допустила падение с четверного сальхова. Без ошибок исполнила тройной аксель и четверной тулуп. Также она упала с четверного тулупа.

Затем она исполнила каскады тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.