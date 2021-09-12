Камила Валиева: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:25
Камила Валиева представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России.
Фигуристка выступила под музыку из балета «Болеро» Мориса Равеля.
Валиева допустила падение с четверного сальхова. Без ошибок исполнила тройной аксель и четверной тулуп. Также она упала с четверного тулупа.
Затем она исполнила каскады тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.
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