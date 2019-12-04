Трусова не стала заявлять тройной аксель на финал «Гран-при»

Стал известен прыжковый контент участников финала «Гран-при», который пройдет в Турине. Россиянка Александра Трусова не стала заявлять тройной аксель, который успешно исполнила на тренировке.

В короткой программе она исполнит двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — четверной сальхов, четверной лутц, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, двойной аксель, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, тройной лутц.

Алина Загитова заявила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель, тройной флип. В произвольной программе заявлены каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из двойного акселя и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной флип.

Алена Косторная заявила в короткой программе тройной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе — каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.

Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе — каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной лутц, два двойных акселя, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.

Финал «Гран-при» пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.