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Тренер Константиновой обозначила ее задачи на следующий сезон

14:42
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Бронзовому призеру Универсиады-2019 фигуристке Станиславе Константиновой в следующем сезоне будет важно попасть на чемпионат России и войти там в первую шестерку. Об этом рассказала тренер спортсменки Виктория Буцаева.

20-летняя Константинова начала сотрудничество с Буцаевой зимой нынешнего года, до этого спортсменка тренировалась в группе Александра Волкова. На последнем чемпионате России фигуристка показала 16-й результат.

«Мы не говорим об Олимпиаде, в данном случае мы говорим о состоянии, в котором Станислава была в лучшие свои годы. Будем работать, готовиться к сезону. Наша задача — чемпионат России, попадание в первую шестерку. Трудолюбие и стремление работать — первое, что меня подкупило в этой спортсменке, претензий к ней как у тренера у меня нет», — цитирует ТАСС Буцаеву.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11236237

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