Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги сезона-2020/21.

«Сезон 20/21 почти закончен. Несмотря на все ограничения, он был очень насыщенным и успешным! И завершился очень значимыми для меня соревнованиями, чемпионатом мира в Стокгольме и командным чемпионатом мира в Осаке. Теперь меня ждет солнечный Ташкент и долгожданный отдых», — написала у себя в Instagram Щербакова.

В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и выиграла командный чемпионат мира в Осаке (Япония) в составе сборной России. Также спортсменка в третий раз в карьере стала чемпионкой России.