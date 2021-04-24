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Щербакова подвела итоги сезона-2020/21

09:58
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Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги сезона-2020/21.

«Сезон 20/21 почти закончен. Несмотря на все ограничения, он был очень насыщенным и успешным! И завершился очень значимыми для меня соревнованиями, чемпионатом мира в Стокгольме и командным чемпионатом мира в Осаке. Теперь меня ждет солнечный Ташкент и долгожданный отдых», — написала у себя в Instagram Щербакова.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

В сезоне-2020/21 Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и выиграла командный чемпионат мира в Осаке (Япония) в составе сборной России. Также спортсменка в третий раз в карьере стала чемпионкой России.

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