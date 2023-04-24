Тарасова — о словах Косторной про работу группы Тутберидзе: «Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Алены Косторной о работе в группе Этери Тутберидзе.

В интервью РИА «Новости» фигуристка назвала работу в группе Тутберидзе конвейером.

«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», — сказала Тарасова «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой, а в минувшем январе перешла в парное катание.