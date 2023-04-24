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Сегодня, 21:45

Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Жулин оценил высказывания Алены Косторной, бывшей фигуристки группы Этери Тутберидзе.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давал никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее Косторная назвала метод Тутберидзе «конвейером», где достижение результатом идет «любыми способами».

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-24-zhulin-osudil-kostornuyu-za-slova-o-metodakh-tutberidze-kogda-vyigryvala-chempionat-yevropy-yeye-vse-ustraivalo
Фигурное катание
Александр Жулин
Алена Косторная
Этери Тутберидзе
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