Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»

Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер, — цитирует РИА «Новости» Косторную. — Этот сломался — идет следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18. Но как показывает практика, старше 19 лет — это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой, а в минувшем январе перешла в парное катание.

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.