Известный тренер Александр Жулин прокомментировал конфликт в женском фигурном катании. Ранее Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе резко раскритиковали друг друга за высказывания о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.

— Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно, — цитирует RT Жулина. — Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что?! Я захожу в интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня все равно валится вся эта грязь. Про то, как кто-то кого-то переманивает... Я бы сказал, что все это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать? Сколько можно мусолить?