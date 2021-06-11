Тарасова прокомментировала решение Савченко возобновить карьеру в сборной США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение немецкой олимпийской чемпионки в парном фигурном катании Алены Савченко возобновить карьеру в сборной США.

«Могу сказать только одно — я счастлива за нее, и, главное, за себя, если я еще немножко поживу, я ее увижу. Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

В апреле 2021 года Савченко объявила о завершении карьеры. Сегодня, 11 июня стало известно, что спортсменка подала запрос о смене немецкого спортивного гражданства на американское, который был удовлетворен.