Сотникова перечислила интернет-гадалке 2 миллиона рублей

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заплатила 2 миллиона дистанционной гадалке за оккультные услуги, cообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что Сотникова нашла «колдунью» через Instagram. Девушка рассказала, что ей необходимо решить личные проблемы. За 9 дней сеансов, фигуристка перевела Ольге 2 миллиона рублей. После этого гадалка испарилась, теперь полиция разыскивает мошенницу.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.