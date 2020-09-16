Российская фигуристка Елена Радионова в беседе с «СЭ» прокомментировала возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

— Я очень удивилась, это неожиданная новость. Время покажет, как отразится этот переход, — заявила Радионова. — Думаю, Женя хочет результата, а когда тренер находится на другом континенте, его добиваться тяжело. Наверное, это поспособствовало.

Теперь все зависит от Жени. Если у них будет с Этери тот коннект, который оставался в два самых хороших сезона Медведевой, то все будет хорошо. Конечно, фигурное катание не стоит на месте, нужны четверные, но у Жени есть свои сильные стороны.

Думаю, со стороны Этери — это сильный ход. Как правило, в России тяжело даются переходы, возникают скандалы и обиды. Если Этери начнет относиться к Медведевой как раньше, это будет серьезный поступок с ее стороны. (Сергей Федоров)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.