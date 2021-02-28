Синицина и Кацалапов выиграли финал Кубка России
Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию.
В тройку вошли Аннабель Морозова и Андрей Багин, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Москва
Кубок России
Финал
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 132,68
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 125,86
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 98,47
4. Влада Павленина/Александр Алексаян — 83,90
5. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 77,91
6. Софья Карташова/Илья Карпов — 71,00
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 223,12
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 202,29
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 163,81
4. Влада Павленина/Александр Алексаян — 140,85
5. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 127,69
6. Софья Карташова/Илья Карпов — 127,00
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