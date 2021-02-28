Синицина и Кацалапов выиграли финал Кубка России

Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию.

В тройку вошли Аннабель Морозова и Андрей Багин, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Москва

Кубок России

Финал

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 132,68

2. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 125,86

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 98,47

4. Влада Павленина/Александр Алексаян — 83,90

5. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 77,91

6. Софья Карташова/Илья Карпов — 71,00

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 223,12

2. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 202,29

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 163,81

4. Влада Павленина/Александр Алексаян — 140,85

5. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 127,69

6. Софья Карташова/Илья Карпов — 127,00