Бестемьянова считает, что Валиева способна выиграть Олимпиаду с нынешней программой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила перспективы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Да, я думаю, что если она будет так кататься, то она выиграет Олимпийские игры. Валиевой есть куда улучшаться, был с ошибкой сделан тройной аксель — была ошибка на выезде. Но на самом деле она просто чудо какое-то. Обсуждать ее улучшения прямо некрасиво, это было просто чудо.



Туктамышева откаталась абсолютно фантастически. Она еще раз доказывает, что способна на очень многое, абсолютно здорово. Вроде уже программу видели, а она все лучше и лучше становится, программа фантастическая, и она сама хороша. Косторная выглядела как-то блекло на этом фоне», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Сегодня, 31 октября Валиева выиграла этап «Гран-при» в Канаде, установив мировые рекорды в произвольной программе (180,89 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (265,08). Елизавета Туктамышева (232,88) заняла второе место по итогам турнира, Алена Косторная (214,54) стала третьей.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.