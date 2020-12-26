В Челябинске завершилась последняя тренировка женщин перед произвольной программой женщин на чемпионате России.

Основные фавориты выступили по-разному. Туктамышева сделала «бабочку» на первом тройном акселе и с трудом приземлила второй.

Камила Валиева ошиблась на выезде с первого четверного тулупа в каскаде, но обошлась без степ-аута — а второй приземлила чисто.

Александра Трусова из четверных сделала только два четверных лутца, один в каскаде с тройным тулупом, оба чисто.

У Анны Щербаковой заметные проблемы с «физикой» — она тяжело дышала после своего прогона и, тем не менее, продолжила тренироваться. В начале попробовала четверной лутц, но упала. Вторым прыжком под музыку был четверной флип — там Анна сделала «бабочку».

Дарья Усачева исполнила все элементы чисто, но без ультра-си.

Произвольная программа женщин начнется в 17:00 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)