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«Саня против всех». Комик Александр Гудков спародировал Тоню Хардинг

19:26
Александр Гудков в образе Тони Хардинг. Фото Instagram
Александр Гудков в образе Тони Хардинг. Фото Instagram

Российский комик и телеведущий Александр Гудков снялся в совместном клипе групп Cream Soda и «Хлеб» на композицию «Плачу на техно», посвященную самоизоляции из-за коронавируса. Гудков предстал в образе фигуристки.

После этого он опубликовал в Instagram фото с подписью «Саня против всех». Это очевидная отсылка на фильм «Тоня против всех» (I, Tonya), байопике о знаменитой американской фигуристке Тоне Хардинг. Главную роль в фильме исполнила Марго Робби.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 631 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 98 401 человек, выздоровело — 365 722.


По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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