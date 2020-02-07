РУСАДА проверило на допинг в январе Туктамышеву и еще семь фигуристов
12:47
Восемь российских фигуристов в январе прошли тестирование РУСАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.
Тестирование прошли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин и Александр Самарин.
Щербакова, Алиев, Бойкова, Козловский, Павлюченко и Ходыкин вошли в состав команды на чемпионат мира в Канаде.
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