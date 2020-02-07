ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание
Допинг

РУСАДА проверило на допинг в январе Туктамышеву и еще семь фигуристов

12:47
Теги:

Восемь российских фигуристов в январе прошли тестирование РУСАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

Тестирование прошли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин и Александр Самарин.

Щербакова, Алиев, Бойкова, Козловский, Павлюченко и Ходыкин вошли в состав команды на чемпионат мира в Канаде.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7708055

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир