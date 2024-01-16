Роднина: «Фигуристки — очень популярные и сильные. Футболистов так не любят сейчас»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала фигуристок самыми влиятельными спортсменами в России.

«Они имеют большое значение для страны. Конечно, сложно сказать, насколько они сейчас лучшие в мире без соревнований. Но личности они очень популярные и сильные. Безусловно, личность должна доказывать свое величие работой, выходить на лед и показывать лучший результат. А футболисты вот что делают? Футболистов не любят как фигуристок сейчас», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Роднина рассказала о своем отношении к футболу.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.