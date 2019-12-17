Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал Татьяну Тарасову, против который в интернете была создана петиция с призыв отстранить ее от работы на телевидении.

- Друзья! Тут идет жара вокруг ТАТ! Мы с Татьяной Тарасовой знакомы мильен лет, комментировали втроем вместе с Олегом Табаковым еще открытие игр в Турине 2006, — написал Губерниев в Instagram. — У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение к друг другу. Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасов , но я хочу ее поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет! Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение — приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в ж***.