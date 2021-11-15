Призерка чемпионата России — в студии «СЭ»! Фигурный Live — в 19:30
16:30
В понедельник, 15 ноября, гостьей студии «СЭ» станет российская фигуристка и тренер, чемпионка России среди юниоров и медалистка чемпионата России среди одиночниц Катарина Гербольдт. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Рустам Имамов.
Вместе с вами мы обсудим следующие темы:
— Серия Гран-при: результаты россиян и готовность к Олимпийским играм;
— Травмы учениц Тутберидзе и других фигуристов: почему так происходит?
— Чего нам ждать на чемпионате России?
— Российское фигурное катание 10 лет назад и сейчас — что изменилось?
— Как устроена работа тренером и с кем сейчас работает Катарина?
И конечно, ответим на ваши вопросы и предложения по темам — пишите в комментариях и чате YouTube-трансляции. Начало эфира — в 19:30.
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