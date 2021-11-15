Нугуманова о своих выступлениях: «У меня выходит, но для медалей не выходит. Вроде катаюсь неплохо, а толку?»

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» прокомментировала результаты своих последних соревнований.

«Я всегда расстраиваюсь, когда у меня не получается... Точнее, прокаты я показываю хорошие, вроде бы должна радоваться! Но нет. У меня выходит, но для медалей не выходит... Вроде бы катаюсь неплохо, а толку... Что тогда мотивирует оставаться в спорте? Я слишком позитивный, возможно, человек. И продолжаю кататься, хотя остаюсь за пределами числа претенденток. Сама не могу понять, где и как я нахожу мотивацию бороться, тренироваться. Но, видимо, это от большой любви к спорту. Я ведь всю свою жизнь отдала этому виду спорта. Поэтому и сейчас я продолжаю кататься. И показываю достойное катание», — сказала Нугуманова.

Отметим, что на этапе Кубка России в Казани Нугуманова заняла пятое место и предварительно не попадает на чемпионат России.

Полностью интервью с Елизаветой Нугумановой читайте здесь