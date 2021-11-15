Нугуманова заявила, что должна была выступить на ЧМ-2021, но ФФККР не выполнила своих обязательств

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» выразила мнение, что она должна была выступать на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, так как стала третьей среди взрослых фигуристок на последнем чемпионате России.

«Я сто процентов должна была участвовать на чемпионате мира, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила — тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются. Кроме официальных правил, видимо, есть еще не совсем прописные. И очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает. Очень обидно, что в прошлом году я была третьей среди старших девочек на чемпионате России и не поехала на чемпионат мира. У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны — это отборочный старт на важнейшие международные турниры. И вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно.

Я об этом стараюсь не говорить, но прошлый сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять. Чемпионат мира я в итоге даже не смотрела. Только мальчиков. Это самая больная тема для меня, которую я до сих пор не могу отпустить. То, что за пределами социальных сетей, — это отдельная история. Эмоции я себе позволяю только дома, за закрытыми дверьми. Этого никто не видит, никто не слышит, как я разговариваю с мамой по телефону после соревнований...» - сказала Нугуманова.

Отметим, что от России на ЧМ в Швеции в женском одиночном выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Они заняли первое, второе и третьи места соответственно.

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