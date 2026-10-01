Челленджер Trialeti Trophy-2026: во сколько начало ритм-танца у дуэтов, где смотреть трансляцию

В четверг, 1 октября, состоится ритм-танец в танцах на льду в рамках челленджера Trialeti Trophy-2026, который проходит в Батуми (Грузия). Начало — в 16.45 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие российские фигуристы в нейтральном статусе (без флага и гимна) — Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

«СЭ» публикует время выхода на лед наших спортсменов.

17.03 — Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

17.28 — Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано

19.07 — Елизавета Шичина/Павел Дрозд

В прямом эфире Trialeti Trophy-2026 покажут на онлайн-платформе Okko (по платной подписке).

Челленджер Trialeti Trophy-2026 пройдет в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября. Медали будут разыграны в четырех дисциплинах — мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.