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Челленджер Trialeti Trophy 2026: во сколько начало короткой программы у мужчин, где смотреть трансляцию

Челленджер Trialeti Trophy-2026: во сколько начало короткой программы у мужчин, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Угожаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 1 октября, состоится короткая программа в мужском одиночном разряде в рамках челленджера Trialeti Trophy-2026, который проходит в Батуми (Грузия). Начало — в 19.50 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие российские фигуристы в нейтральном статусе (без флага и гимна) — Николай Угожаев и Матвей Ветлугин

«СЭ» публикует время выхода на лед наших спортсменов.

Мужчины

20.02 — Николай Угожаев

20.08 — Матвей Ветлугин

В прямом эфире Trialeti Trophy-2026 покажут на онлайн-платформе Okko (по платной подписке).

Челленджер Trialeti Trophy-2026 пройдет в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября. Медали будут разыграны в четырех дисциплинах — мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

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Матвей Ветлугин
Николай Угожаев
Фигурное катание
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