Челленджер Trialeti Trophy-2026: во сколько начало короткой программы у мужчин, где смотреть трансляцию
В четверг, 1 октября, состоится короткая программа в мужском одиночном разряде в рамках челленджера Trialeti Trophy-2026, который проходит в Батуми (Грузия). Начало — в 19.50 по московскому времени.
В соревнованиях примут участие российские фигуристы в нейтральном статусе (без флага и гимна) — Николай Угожаев и Матвей Ветлугин
«СЭ» публикует время выхода на лед наших спортсменов.
Мужчины
20.02 — Николай Угожаев
20.08 — Матвей Ветлугин
В прямом эфире Trialeti Trophy-2026 покажут на онлайн-платформе Okko (по платной подписке).
Челленджер Trialeti Trophy-2026 пройдет в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября. Медали будут разыграны в четырех дисциплинах — мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
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