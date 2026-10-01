Челленджер Trialeti Trophy-2026: во сколько начало короткой программы у мужчин, где смотреть трансляцию

В четверг, 1 октября, состоится короткая программа в мужском одиночном разряде в рамках челленджера Trialeti Trophy-2026, который проходит в Батуми (Грузия). Начало — в 19.50 по московскому времени.

В соревнованиях примут участие российские фигуристы в нейтральном статусе (без флага и гимна) — Николай Угожаев и Матвей Ветлугин

«СЭ» публикует время выхода на лед наших спортсменов.

Мужчины

20.02 — Николай Угожаев

20.08 — Матвей Ветлугин

В прямом эфире Trialeti Trophy-2026 покажут на онлайн-платформе Okko (по платной подписке).

Челленджер Trialeti Trophy-2026 пройдет в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября. Медали будут разыграны в четырех дисциплинах — мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.