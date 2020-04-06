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«Потом — две дочки и сын». Трусова рассказала, сколько планирует еще выступать

14:36
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская фигуристка Александра Трусова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о планах на будущее и высказалась о поднятии возрастного ценза.

— Планирую выступать до 22 лет, — рассказала Трусова. — Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И конечно, у меня будет очень много собак. Есть ли претенденты? Нет. Пока я в спорте, у меня их не может быть, это будет отвлекать. Даже на свидания не хожу. Что касается изменения минимального возраста, конечно, я не хочу, чтобы его повышали. Но как решат, так и будет. Но я уже два года выступала в юниорах, хочется выступать во взрослом катании. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Трусовой — здесь

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