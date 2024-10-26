Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:00

Бетина Попова — о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Саша выглядела как богиня»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер и хореограф Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от свадьбы Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Картинка красивая. Платье было хорошее и дорогое, но я лично представляла Сашу в другом, моим ожиданиям образ не соответствовал. Но я понимаю, что это Сашина свадьба, мои ожидания — мои проблемы. Не хватало, что ли, дерзости, оригинальности, чтобы все огнем горело, как в «Голодных играх». Она же Русская Ракета!

Но момент ее выхода в поле был очень красивым, она как из сказки шла, выглядела как богиня. Видно, что делали свадьбу качественно, дорого, но какого-то «вау-эффекта» не было. На фоне выхода Саши померкли колосья и белая стена для фотосессии. Ну и танец милый у Макара и Саши получился.

Какую свадьбу хотела бы себе я? На берегу моря арочка, минимум людей. Желательно я одна», — сказала Попова.

Бетина Попова. «Пора прекращать выделять столько государственных денег на шоу». Неожиданное заявление от фигуристки

Александра Трусова - Игнатова
Макар Игнатов
Читайте также
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бетина Попова: «Не нужно платить фигуристу за то, чтобы он продолжал карьеру»

Бетина Попова — о проекте Загитовой: «У нас очень много ледовых шоу, возможно, даже слишком»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости