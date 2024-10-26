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Сегодня, 08:45

Бетина Попова: «Не нужно платить фигуристу за то, чтобы он продолжал карьеру»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский тренер и хореограф Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой в спорт.

«Сколько положить денег Трусовой, чтобы она вернулась? Наверное, много. Ее ставку на шоу платить за день соревнований. (Смеется.) Но вообще, конечно, платить фигуристу за то, чтоб он продолжал карьеру, не нужно. Спорт должен оставаться спортом, другие спортсмены сразу задумаются — а как же мы, зачем нам тогда кататься? Бойкова/Козловский — что им делать? На них тоже много кто приходит.

Если фигурист уровня Трусовой выбирает вместо соревнований шоу, он заработает за сезон больше денег, больше 10 миллионов рублей. Но постараться собрать после такого длительного перерыва четверной прыжок в программе — явно не ради финансов история. Куда легче было выйти с пятью двойными акселями, были у нас такие прокаты на фоне травм и тяжелого состояния. Она могла себе это позволить, и так же все были бы рады. Но Саша напряглась, причем мощно», — сказала Попова.

Бетина Попова. «Пора прекращать выделять столько государственных денег на шоу». Неожиданное заявление от фигуристки

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