Почему главные соперницы юниорок Тутберидзе не поехали в Новогорск? Отвечает тренер

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему его группа не поедет на сборы в Новогорск и Кисловодск, где ожидаются все топовые фигуристы России. Среди прочих в Новогорск приехали юные фигуристки «Хрустального», включая лучшую юниорку мира Камилу Валиеву, и победительница первенства России Вероника Жилина. А вот их конкурентки из ЦСКА, делающая четверной Елизавета Берестовская и тройной аксель Софья Самоделкина ни в Новогорске, ни в Кисловодске не появятся.

— Мы собираемся всей группой готовиться в центре «Сириус» в Сочи, просто пока непонятно, в каких числах удастся уехать, — пояснил Давыдов. — Софья Самоделкина, например, могла ехать в Новогорск со сборной, но у меня кроме Сони еще куча спортсменов, я не мог с ней одной отправится в Новогорск, и всех оставить. Нет такого, что нас не позвали. По результатам в сезоне Самоделкина показала, что достойна участия в юниорском «Гран-при». Она может получить два этапа. Все в руках Сони, все зависит от того, как она проявит себя на контрольных прокатах. Никто не против. Выходи, прыгай тройной аксель, четверной — и пожалуйста. Что касается катка ЦСКА — сами пока не ведаем, что происходит. Звоню иногда начальству, но никто не знает, когда удастся возобновить ледовые тренировки. (Дмитрий Кузнецов)