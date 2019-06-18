Олимпийский чемпион по фигурному катанию Климов вошел в состав технического комитета ISU

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, серебряный призер Олимпиады в Сочи в парном катании Федор Климов​ назначен в состав членов технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) одиночного и парного катания как представитель спортсменов, информирует сайт ФФККР.

В с вязи с этим ISU направил Климову поздравительное письмо.

- Федерация фигурного катания на коньках России поздравляет Федора Климова с почетным и ответственным назначением и желает ему успехов и плодотворной работы, - отмечается на сайте ФФККР.