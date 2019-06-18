Олимпийский чемпион по фигурному катанию Климов вошел в состав технического комитета ISU

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, серебряный призер Олимпиады в Сочи в парном катании Федор Климов назначен в состав членов технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) одиночного и парного катания как представитель спортсменов, информирует сайт ФФККР.
В с вязи с этим ISU направил Климову поздравительное письмо.
- Федерация фигурного катания на коньках России поздравляет Федора Климова с почетным и ответственным назначением и желает ему успехов и плодотворной работы, - отмечается на сайте ФФККР.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4417-fedor-klimov-voshel-v-sostav-tekhkoma-isu-po-odinochnomu-i-parnomu-kataniyu-kak-predstavitel-sportsmenov.html
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