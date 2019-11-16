Никита Кацалапов: «Многие не понимают, за что в танцах ставят баллы. Сам не знаю, сильный ли был наш прокат»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после победы на «Гран-при России» с лучшим результатом сезона (212,15 балла) поделились эмоциями от проката.

— Очень устали, только что был этап в Китае, нужно отдохнуть. Но нам есть где улучшаться, передохнем и снова за работу.

Мы просто стараемся сделать сбалансированное выступление. Половина людей вообще не понимают, за что в танцах ставят оценки. Главное, чтобы у судей не должно быть вопросов.

Соперничество с Пападакис и Сизероном? У нас много и других соперников, мы никого не недооцениваем.

Насчет самого проката мне сложно сказать. Если бы тренеры мне не сказали, что он лучше, чем в Китае, я бы не знал, что вам сейчас говорить. Лично я не знаю по ощущениям, был ли он сильнее китайского. (Дмитрий Кузнецов)