Щербакова объяснила причину ошибки в короткой программе на «Гран-при Италии»

Российская фигуристка Анна Щербакова объяснила причину ошибку в короткой программе на этапе «Гран-при» в Италии.

В прокате она исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо заявленного каскада с тройным риттбергером.

«В целом это то, о чем я говорила после короткой программы и что говорила мне Этери Георгиевна, — приводит ТАСС слова Щербаковой. — Лутц-риттбергер — это прыжок, который нужно делать не задумываясь, все должно быть отработано до мелочей на тренировках. А на соревнованиях нужно идти и делать. Это такой прыжок, в котором нет времени на раздумья. И в произвольной так и старалась — ни капельки сомнений, идти и делать, и не думать лишний раз.

Мысли были разные перед произвольной. Долго не знала, с каким набором буду катать. До последнего, практически. И когда уже определились, поняла, самое важное для меня — показать четверной — 90 процентов моей задачи в голове. Все мысли были, что нужно сделать первый четверной. Потом уже, когда его сделала, все мысли были о дальнейшей программе, чтобы не испортить сделанное».

Щербакова победила на турнире в Турине. По сумме за короткую и произвольную россиянка набрала 236,78 балла.