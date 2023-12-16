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Сегодня, 07:00

Линичук высказалась о возвращении к тренерской работе в России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России Наталья Линичук заявила «СЭ», что не видит ничего удивительного в своем возвращении в Россию.

Последние 30 лет Линичук проживала в США.

«Как мне Россия? Замечательно. Но я каждый год приезжала в Москву два раза точно, а иногда три-четыре. Так что большого значения этому событию [возвращению] не придаю. Для меня ничего удивительного в этом нет», — сказала Линичук.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание
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